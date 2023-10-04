Ветеринар рассказал, перекинется ли французская эпидемия клопов на Россию Ветеринар Шеляков: клопы из Франции могут добраться до России

Фото: Arno Burgi/dpa/Global Look Press

Клопы из Франции могут добраться до России, заявил NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, российские болельщики могут поехать на Летние Олимпийские Игры в Париж в 2024 году и привезти с собой оттуда этих насекомых.

Клопы из Франции могут добраться до России, конечно. Ведь на Олимпийские игры поедут гости из России, болельщики, и могут перенести постельных клопов в Россию, — сказал Шеляков.

Он отметил, что клопы могут десятки лет выживать без еды. При этом Шеляков добавил, что туристы могут привезти этих насекомых на поверхности любых вещей, а потом забыть про них. Через некоторое время, когда человек снова воспользуется этим предметом, клоп на его поверхности может активизироваться.

Ранее жители Франции в социальных сетях распространили видео с клопами в вагоне общественного поезда, следующего с Восточного вокзала в Париже. Некоторые граждане сообщили, что подверглись укусам насекомых во время поездки. В железнодорожной компании SNCF в свою очередь заверили, что эти сообщения преувеличены. Кроме того, организация обязалась проводить тщательную обработку вагонов в случае выявления насекомых.

В свою очередь, глава Минздрава Франции Орельян Руссо заявил, что жителям Парижа не стоит впадать в панику из-за нашествия постельных клопов. При этом он попросил граждан не обращаться в дорогостоящие компании, которые специализируются на избавлении от насекомых и просят за услугу по €2—3 тысячи.