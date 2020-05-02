Ветераны раскритиковали маски с символикой 9 Мая

https://static.news.ru/photo/74431ae6-8c88-11ea-8ef9-fa163e074e61_660.jpg Фото: ХарассМен/vk.com

Председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев призвал использовать защитные средства по назначению.

Таким образом он прокомментировал радиостанции «Говорит Москва» появление в продаже защитных масок с надписями «Наша Победа», «Бессмертный полк», «За Родину» и других. По его мнению, такое могли сделать «не от большого ума».

Думаю, что перебарщивать не надо. Лучше всего носить так, как предписывает наша медицина, — цитирует Моисеева радиостанция.

При этом он положительно оценил праздничные наклейки на автомобили. Он отметил, что у него как у танкиста сзади на стекле, не мешая обзору, красиво сделан танк и написано: «порядок в танковых войсках».

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы состоятся, когда ситуация с коронавирусом станет безопасной. А пока вся страна будет отмечать День Победы, но в режиме самоизоляции.