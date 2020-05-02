Ветераны раскритиковали маски с символикой 9 Мая

Председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев призвал использовать защитные средства по назначению.
Таким образом он
Думаю, что перебарщивать не надо. Лучше всего носить так, как предписывает наша медицина, — цитирует Моисеева радиостанция.
При этом он положительно оценил праздничные наклейки на автомобили. Он отметил, что у него как у танкиста сзади на стекле, не мешая обзору, красиво сделан танк и написано: «порядок в танковых войсках».
Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы состоятся, когда ситуация с коронавирусом станет безопасной. А пока вся страна будет отмечать День Победы, но в режиме самоизоляции.
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