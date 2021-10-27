Ветеран «Альфы» объяснил, почему члены «ИГ» хотят устроить теракты в России

Члены запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» готовят теракты на территории страны, потому что мстят за поражение в Сирии и Ираке. Об этом рассказал президент союза «Офицеры группы «Альфа», полковник ФСБ в отставке Алексей Филатов в беседе с «Радио 1».

Наша страна активно участвовала в победе над ИГИЛ (прежнее название запрещённого в РФ «Исламского государства» — NEWS.ru) в Сирии и Ираке. И в принципе, до сих пор в регионе наши свояки находятся и проводят спецоперации. Конечно, ответная реакция была ожидаема. Понятно, что враг не дремлет и готовит на нашей территории ответные удары, — высказался Филатов.

По его словам, российским силовикам удается грамотно и эффективно противостоять попыткам террористов нанести удар на территории РФ. Он отметил высокую раскрываемость террористических ячеек и хорошую профилактическую работу российских спецслужб по предотвращению терактов.

Ранее ФСБ сообщила об уничтожении в Мурманской области сторонника запрещённой в РФ террористической организации ИГИЛ, планировавшего теракты на военных объектах региона.