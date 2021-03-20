Весна придёт в Москву в конце марта

Настоящая весна и потепление придут в Москву к концу марта. В столице установится солнечная погода, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
В интервью «Комсомольской правде» она
Но уже 23 марта ситуация изменится из-за западноевропейского антициклона.
До конца недели будет сухо и солнечно. К среде потеплеет до +4 градусов. Две ночи, на среду и на четверг, окажутся морозными, до −10 градусов, — предупредила Позднякова.
По её словам, причина в том, что будет ясно, и облака, подобно одеялу, не защитят землю от выхолаживания.
И к концу месяца воздух прогреется до +8. Она отметила, что относится к прогнозу осторожно, потому что снега ещё очень много, это может мешать весеннему солнцу развернуться в полную силу.
В столице снег окончательно сойдёт в первой декаде апреля — ближе к 10-му числу, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом ранее писал NEWS.ru.