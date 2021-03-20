Весна придёт в Москву в конце марта

https://static.news.ru/photo/9a48a93c-98a3-11ea-b5b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Настоящая весна и потепление придут в Москву к концу марта. В столице установится солнечная погода, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В интервью «Комсомольской правде» она отметила , что 21 и 22 марта ещё ожидается небольшой снегопад. Будет пасмурно, ветрено, и «не очень комфортно», температура около нуля.

Но уже 23 марта ситуация изменится из-за западноевропейского антициклона.

До конца недели будет сухо и солнечно. К среде потеплеет до +4 градусов. Две ночи, на среду и на четверг, окажутся морозными, до −10 градусов, — предупредила Позднякова.

По её словам, причина в том, что будет ясно, и облака, подобно одеялу, не защитят землю от выхолаживания.

И к концу месяца воздух прогреется до +8. Она отметила, что относится к прогнозу осторожно, потому что снега ещё очень много, это может мешать весеннему солнцу развернуться в полную силу.

В столице снег окончательно сойдёт в первой декаде апреля — ближе к 10-му числу, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом ранее писал NEWS.ru.