«Веселье в караоке заканчивалось массовой дракой» Психологи и социологи — о том, как события 2022-го изменят культуру празднования Нового года

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Около 15% россиян встретили новый, 2019 год не дома — в гостях, в клубе, ресторане, на улице. Таковы данные фонда «Общественное мнение». По оценкам экспертов, в предстоящие новогодние праздники любителей гостей и тусовок станет на 30% меньше. Каникулы россияне проведут в кругу семьи или в одиночестве. Этому способствует раскол в обществе, иммиграция, мобилизация и падение уровня жизни. NEWS.ru спросил у экспертов, как текущая политическая и экономическая ситуация повлияла на культуру празднования в России.

Свой — чужой

По оценкам психолога Марии Рощупкиной, количество людей, которые встретят Новый год «вне дома» в этом году, сократится на 30% по сравнению с предыдущими. Основная масса будет слушать бой курантов в одиночестве или в узком семейном кругу.

Основные причины — повышенная тревожность в обществе. А также стремление сэкономить деньги. Все это напрямую связано с текущими событиями: спецоперацией, мобилизацией, экономическим кризисом.

Эпоха больших компаний уходит в прошлое. Вместо них — строго очерченный коллектив. Четкое разграничение: свой — чужой. Это родные и близкие. Люди, от которых ты знаешь, что ждать. Мария Рощупкина нейропсихолог, психоаналитик

Слова эксперта подтверждает недавний опрос ВЦИОМа. Социологи выяснили, что с марта 2022 года каждый четвертый россиянин стал реже ходить в гости, а каждый пятый — сократил посещение заведений общественного питания.

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Все уехали, я остался

По экспертным оценкам, от 500 до 700 тысяч человек с начала года уехали из России. С учётом добровольцев около 318 тысяч было мобилизовано (официальные данные Минобороны). То есть около 1 млн человек покинули постоянное место жительства.

По этой причине также предстоящие праздники уже не будут такими, как прежде, поделился мнением с NEWS.ru социолог Алексей Рощин. Людям собраться просто не с кем.

Причем в мегаполисах жители столкнулись с тем, что большинство друзей и знакомых уехали, в глубинках мужчин мобилизовали (по оценкам эксперта, жители провинции отправлялись в зону боевых дествий чаще, в том числе по собственной инициативе).

Раскол в обществе — еще одна причина, по которой эпоха больших компаний ушла в прошлое. Россияне разделились как минимум на два лагеря в оценке текущих событий. Одни поддерживают, другие — осуждают. Это становится причиной конфликтов.

Знаю несколько случаев, когда веселье в караоке заканчивалось массовой дракой, когда один пел песню на украинском языке, а другому это категорически не нравилось. Алексей Рощин социальный психолог

Чтобы избежать конфликтных ситуаций, многие предпочитают не выходить из дома и не общаться с малознакомыми людьми. Поэтому количество клиентов в караоке-клубах или ресторанах значительно сократится.

Личные границы

К сожалению, у многих людей нарушены личные границы (это понимание собственного «я» как отдельного от других). Отсюда — и массовые конфликты сторонников и противников СВО, сообщает NEWS.ru семейный психолог, психолог-консультант Надежда Фелисеева.

Личное мнение всегда находится в зоне личных границ. Если это границы недостаточно устойчивые, то ты будешь отстаивать свою позицию очень агрессивно, либо ты будешь чувствовать себя подавленным из-за того, что у кого-то мнение не совпадает с твоим. Или же подавлять свою агрессию, чтобы не спровоцировать скандал. Это тоже негативно скажется на психике. Надежда Фелисеева семейный психолог, психолог-консультант

По этим причинам люди будут стремиться избегать общения друг с другом или выбирать более проверенные варианты для коммуникации.

Еще одна причина разъединения людей — проблемы, о которых не хочется говорить. За последние 10 месяцев россияне столкнулись с разными бедами. Кто-то потерял работу, кто-то вынужденно расстался с близкими.

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Когда у тебя есть какие-то свои проблемы, ты не знаешь, как с ними разобраться, тогда особо не хочется ни с кем встречаться. Потому что, так или иначе, люди задают вопросы. Как твои дела? Какие у тебя новости? А эти вопросы ты иногда сам себе задавать не хочешь. Лучше никуда не ходить, чем вынужденно вести неприятные разговоры, — сообщает эксперт.

Семейные проблемы — еще одна причина, почему россияне не хотят отмечать праздники на полную катушку, сообщает Надежда Фелисеева. Разлад между супругами, проблемы с финансами и детьми — все это способствует отделению от окружающих и замыканию в собственном мире.

Чем больше проблем в семье, тем она более закрытая. Не хочется никого пускать туда, хочется вариться в своем котле. Чем более здоровая семья, тем более она открытая. У супругов больше друзей. Таких, к сожалению, становится все меньше, — сообщила Надежда Фелисеева.

Как сообщила NEWS.ru психолог Лерона Наринская, еще одна причина, по которой россияне поменяли свой подход к проведению досуга, — распространенная установка: как мы можем веселиться и праздновать, когда столько в мире боли и бед? Но эта позиция близка ограниченному кругу людей. Не более 10%.

Согласно недавнему опросу «АльфаСтрахования», почти 41% встретит Новый год в узком семейном кругу. Более 33% не планируют особых торжеств и просто проведут вечер дома перед телевизором. При этом более 23% опрошенных заявили, что готовы экономить на фейерверках, а более 15% — на новогодних нарядах.