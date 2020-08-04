Вертолёт Robinson совершил жёсткую посадку в Республике Алтай

Вертолёт Robinson совершил жёсткую посадку на горе Белуха в Республике Алтай.
Об этом
Барнаульским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводится проверка по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, — говорится в сообщении ведомства.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в связи с исчезновением самолёта Ан-2 авиакомпании «Феникс» в Бурятии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полётов, повлёкшем по неосторожности смерть нескольких человек (ч. 3 ст. 263 УК РФ). На борту пропавшего самолёта находились шесть человек. Следователи уже осмотрели взлётно-посадочную площадку в Кырене, откуда вылетел самолёт.
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