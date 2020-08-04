Вертолёт Robinson совершил жёсткую посадку в Республике Алтай

https://static.news.ru/photo/ac5a9826-d64a-11ea-94c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Вертолёт Robinson совершил жёсткую посадку на горе Белуха в Республике Алтай.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Западно-Сибирского СК на транспорте. Согласно данным, вертолёт Robinson с пилотом и пассажиром на борту совершил жёсткую посадку. При этом никто не пострадал.

Барнаульским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводится проверка по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в связи с исчезновением самолёта Ан-2 авиакомпании «Феникс» в Бурятии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полётов, повлёкшем по неосторожности смерть нескольких человек (ч. 3 ст. 263 УК РФ). На борту пропавшего самолёта находились шесть человек. Следователи уже осмотрели взлётно-посадочную площадку в Кырене, откуда вылетел самолёт.