«Верил, что вылезет, но...»: друг Грачевского — о последних днях его жизни

https://static.news.ru/photo/dae68e78-574d-11eb-8f8b-fa163e074e61_660.jpg Борис Грачевский Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Борис Грачевский до конца своих дней сохранял оптимизм, рассказа его друг, киножурналист Давид Шнейдеров. Он отметил, что сам переболел коронавирусом, и Грачевский каждый день узнавал состояние его здоровья.

Я когда еще заболел, Борька об этом узнал. Он мне звонил по нескольку раз в день, врачей предлагал. Когда мы переписывались неделю назад, он меня спрашивал «Как ты»? «Что с тобой»? Я писал: «Держись», он отвечал, что так и будет. Он до последней секунды сохранял веру и оптимизм в то, что он вылезет из этого. Но не вылез..., — сказал Шнейдеров порталу WomanHit.

Киножурналист отметил особую способность Грачевского. Он всегда был рядом с близкими людьми не только в минуты отчаяния, но и в счастливые моменты.

Борька умел радоваться за других. Он умел радоваться чужим успехам, чужому счастью. Он никогда не завидовал, он наоборот, видя, что человеку хорошо, добавлял долю своей радости, — сказал Шнейдеров.

Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Причиной стал коронавирус. Однако Елена Малышева отметила, что он умер не столько от COVID-19, сколько от серьёзных хронических заболеваний.

Грачевский создал «Ералаш», в эпизодах журнала снялись сотни детей, некоторых из них сегодня страна знает как известных актёров и певцов, писал NEWS.ru.