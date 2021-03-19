Ведущая «Давай поженимся!» рассказала, как избежать развода

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Прежде чем вступить в брак, россиянки должны всё хорошенько взвесить и обдумать, считает телеведущая Роза Сябитова. По её словам, большинство разводов можно было бы избежать, если бы партнёры вступали в брак осознанно.

На странице в Instagram ведущая программы «Давай поженимся!» посоветовала девушкам понаблюдать за своим партнёром в течение года, узнать его со всех сторон и в горе, и в радости, чтобы потом не бежать разводиться, как только начнутся какие-то трудности.

Сябитова предупредила россиянок: муж — не посылка, его нельзя вернуть обратно, если он не оправдал ожиданий. Также она призвала критически смотреть на потенциального мужа, не поддаваться своим чувствам и быть осторожными.

Нет причин наказывать себя болезненными отношениями, которые ничего не принесут, кроме страданий, потому что только в русских сказках глуповатый Иван-дурак, превращался в прекрасного царевича, — написала телеведущая.

Она призвала россиянок не пытаться доказать обратное и не считать, что именно вы «исключение из правил».

Ранее NEWS.ru писал, что один из самых волнующих мужчин вопросов был задан американским женщинам: какой размер пениса они считают идеальным. Учёные Калифорнийского университета провели исследование, опросив 75 гетеросексуальных женщин в возрасте 18–35 лет.