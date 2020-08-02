«ВДВ не шутка»: в Союзе десантников отреагировали на драку с Росгвардией

https://static.news.ru/photo/ce0db05c-d4ec-11ea-8a65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель центрального правления Всероссийского союза ветеранов десантных войск Союза десантников России Валерий Юрьев прокомментировал драку между бойцами ВДВ и росгвардейцами, которая произошла в московском парке Горького. Он считает, что силовики могли сами спровоцировать инцидент.

Он отметил, что впервые слышит о произошедшем. Обычно командование ВДВ и Союз десантников брали на себя задачи по организации праздника, однако в этом году Роспотребнадзор запретил проводить его.

Знаете, стихию невозможно усмирить, её необходимо возглавить. Мы её пытались возглавить, но нам не дали. ВДВ — не шутка. Если Росгвардия затронула наших ребят, тем более употребивших, могла произойти эта стычка, — передаёт «Говорит Москва».

Драка десантников и сотрудников Росгвардии произошла в парке Горького днём 2 июля. Как передавал NEWS.ru, очевидец конфликта в парке Горького уверяет, что перед дракой правоохранители пытались задержать одного из десантников, который был в состоянии алкогольного опьянения. За него заступились его товарищи. По данным СМИ, в инциденте участвовали срочники Росгвардии и сотрудники ОМОНа.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что в результате случившегося пострадал росгвардеец. В результате силовики задержали четверых десантников.

2 августа в России традиционно отмечается День воздушно-десантных войск.