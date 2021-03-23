ВЦИОМ: россияне поддерживают замедление Twitter

Большинство россиян, которые знают о замедлении социальной сети Twitter, поддерживают действия Роскомнадзора, следует из опроса, проведённого государственной социологической компанией ВЦИОМ.
По данным социологов, о существовании соцсети знают 71% россиян, о замедлении её работы — 50%, при этом сформулировать мнение по этой теме смогли только 45% респондентов.
73% опрошенных из группы тех, кто знает о замедлении ответили, что считают справедливыми обвинения РКН в адрес Twitter. 73% респондентов назвали оправданными угрозы регулятора заблокировать соцсеть, «если в течение месяца с сервиса не будет удалена запрещённая информация».
Опрос проводился среди 1600 совершеннолетних россиян методом телефонного опроса. Исследователи на своём сайте
Роскомнадзор 10 марта замедлил скорость работы Twitter на территории страны. Как заявили в ведомстве, это реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. При этом регулятор замедляет только аудио, изображения и видео, а текстовые сообщения доставляются с прежней скоростью.
Причиной таких мер стали претензии ведомства к контенту, который там сочли вредоносным, посетовав на то, что соцсеть публикации не удаляет.
Как писал NEWS.ru, пользователи высмеяли действия регулятора. Они считают, что блокировка соцсети провалится, как в случае с Telegram.