ВЦИОМ: россияне поддерживают замедление Twitter

https://static.news.ru/photo/36256c58-8bdf-11eb-af65-96000091f725_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Большинство россиян, которые знают о замедлении социальной сети Twitter, поддерживают действия Роскомнадзора, следует из опроса, проведённого государственной социологической компанией ВЦИОМ.

По данным социологов, о существовании соцсети знают 71% россиян, о замедлении её работы — 50%, при этом сформулировать мнение по этой теме смогли только 45% респондентов.

73% опрошенных из группы тех, кто знает о замедлении ответили, что считают справедливыми обвинения РКН в адрес Twitter. 73% респондентов назвали оправданными угрозы регулятора заблокировать соцсеть, «если в течение месяца с сервиса не будет удалена запрещённая информация».

Опрос проводился среди 1600 совершеннолетних россиян методом телефонного опроса. Исследователи на своём сайте предупредили , что в данные могли быть смещены из-за формулировки вопросов, ошибок выборки или различных обстоятельств, возникающих в процессе полевых работ.

Роскомнадзор 10 марта замедлил скорость работы Twitter на территории страны. Как заявили в ведомстве, это реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. При этом регулятор замедляет только аудио, изображения и видео, а текстовые сообщения доставляются с прежней скоростью.

Причиной таких мер стали претензии ведомства к контенту, который там сочли вредоносным, посетовав на то, что соцсеть публикации не удаляет.

Как писал NEWS.ru, пользователи высмеяли действия регулятора. Они считают, что блокировка соцсети провалится, как в случае с Telegram.