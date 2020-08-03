ВЦИОМ назвал число россиян, сталкивавшихся с домогательством на работе

https://static.news.ru/photo/a6248780-d57a-11ea-b416-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

С домогательством на работе сталкивались лишь 9% россиян, 12% получали в свой адрес неприличные комментарии или грубые шутки.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что 94% опрошенных никогда не получали угроз или обещаний изменения условий труда в обмен на сексуальные услуги. 2% россиян оказывались в таких ситуациях один-два раза.

5% респондентов отвергали предложение руководителя вступить интимную связь — у 1% это закончилось увольнением, у остальных ничего не изменилось.

11% опрошенных замечали, что кто-то разглядывает их фигуру, 12% сталкивались с вопросами и комментариями на тему интимной жизни.

97% не подвергались изнасилованию на рабочем месте, остальные не стали отвечать на вопрос.

Как ранее писал NEWS.ru, пять объединений, входящих в Международную ассоциацию клубов (МАК) «Что? Где? Когда?», направили открытое письмо в адрес правления организации с просьбой отстранить от мероприятий с участием детей знатока Михаила Скипского. Это связано с публичными обвинениями со стороны нескольких девушек, которые заявили о домогательствах с его стороны.