Вакцинированные россияне получат сертификаты для выезда за рубеж

В России появятся специальные сертификаты для людей, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции нового типа. Эти документы помогут гражданам РФ при выезде в другие страны. В настоящее время вопрос выдачи сертификатов прорабатывают в кабинете министров. Об этом в среду, 20 января, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Ранее стало известно, что в Башкирии будет введена практика COVID-паспортов для местных жителей. Власти республики объявили, что тем, кто переболел коронавирусной инфекцией или сделал прививку от COVID-19, будет выдаваться специальный документ, предоставляющий некоторые преимущества при посещении мероприятий, а также для получения скидок. Выдавать COVID-паспорта жителям Башкирии начнут с 5 февраля.