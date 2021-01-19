Вакцинированные россияне получат сертификаты для выезда за рубеж

Юрист Ольга Субботина проанализировала, в каких ситуациях наиболее часто Пенсионный фонд занижает установленный размер пенсии и как быть пенсионерам, недополучившим причитающиеся им выплаты.

Одной из наиболее частых ошибок, при которых размер пенсии может сократиться, она назвала проблемы с оформлением СНИЛС. Так, если двум людям ошибочно выдали одинаковый номер полиса пенсионного страхования, могут возникнуть...