Приехавших на Кубань на пару дней туристов обяжут вакцинироваться

В Краснодарском крае с 1 августа прививку от коронавируса должны будут делать даже те туристы, которые прибыли на два дня. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

9 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев внёс изменение в постановление о продлении режима повышенной готовности. В частности, теперь в гостиницы и отели региона после 1 августа продолжат заселять не привитых от коронавируса туристов. Но они должны вакцинироваться в течение трёх дней после заезда, если ещё не привились.

Где будет сделана вакцина — неважно. Это можно сделать и после выезда из отеля, если турист проживал там менее трёх суток, — цитирует агентство сообщение регионального ведомства.

По прибытии в Краснодарский край им необходимо будет сразу предоставить результаты ПЦР-теста на коронавирус. Такое условие выдвинули желающим отдохнуть на Кубани этим летом.

Ранее сообщалось, что туриcтам, которые планируют отдохнуть на Кубани с 1 августа, местные власти пригрoзили крупными штрафами — в 30 тысяч рублей — за отсутствие сертификата о вакцинации от CОVID-19 или если они не сделают прививку в трёхдневный срок.