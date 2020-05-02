В Югре скончался четвёртый пациент с COVID-19

https://static.news.ru/photo/3bbd9714-8c83-11ea-a838-fa163e074e61_660.jpg Фото: via imago-images.de/Global Look Press

В Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировали четвёртую смерть от коронавируса. По данным оперативного штаба, 2 мая жертвой COVID-19 стал 74-летний мужчина с множеством хронических заболеваний.

Врачи сделали все возможное для спасения его жизни. Несмотря на лечение, проводимое в постоянном консультационном режиме с федеральными центрами, болезнь завершилась летальным исходом, — говорится в сообщении регионального оперштаба.

Инфекция в округе подтверждена у 414 человек, число выздоровевших достигло 134. Режим обязательной самоизоляции в регионе продлён до 11 мая включительно, отмечает РИА Новости.

На сегодняшний день в России зафиксировано 124 054 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 15 013 человек. От заболевания скончались 1222 пациента.

Как ранее писал NEWS.ru, в Минздраве РФ считают, что своевременное реагирование на пандемию новой коронавирусной инфекции в России позволило сдержать инфекцию и избежать высокой летальности.