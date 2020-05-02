В Югре скончался четвёртый пациент с COVID-19

В Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировали четвёртую смерть от коронавируса. По данным оперативного штаба, 2 мая жертвой COVID-19 стал 74-летний мужчина с множеством хронических заболеваний.
Врачи сделали все возможное для спасения его жизни. Несмотря на лечение, проводимое в постоянном консультационном режиме с федеральными центрами, болезнь завершилась летальным исходом, — говорится в сообщении регионального оперштаба.
Инфекция в округе подтверждена у 414 человек, число выздоровевших достигло 134. Режим обязательной самоизоляции в регионе продлён до 11 мая включительно,
На сегодняшний день в России зафиксировано 124 054 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 15 013 человек. От заболевания скончались 1222 пациента.
Как ранее писал NEWS.ru, в Минздраве РФ считают, что своевременное реагирование на пандемию новой коронавирусной инфекции в России позволило сдержать инфекцию и избежать высокой летальности.
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