https://static.news.ru/photo/1d553b2e-cda7-11e9-bcb5-fa163e074e61_660.jpg Константин Малофеев Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Поляки, не пригласившие российскую сторону на мероприятия, посвящённые 80-й годовщине начала Второй мировой войны, могут праздновать то, что они захотят. Однако жители Польши должны помнить, что Россия спасла их от полного исчезновения. С таким заявлением выступил заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев.

Если бы мы не разгромили нацистские полчища под Сталинградом, сейчас была бы другая история. Мы бы её учили на немецком языке, а Польши не было бы вообще, — цитирует « Царьград » слова Малофеева.

По словам замглавы ВРНС, на месте Польши образовалась бы Померания и Пруссия. Он призвал не реагировать на поляков и эстонцев, которые просто самоутверждаются за счёт «гавканья» на большую империю.

Кроме того, он назвал празднование начала войны, где будет Германия, но не будет России, фейком и маскарадом.

Как писал News.ru, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский также прокомментировал отказ Польши пригласить РФ на мероприятия, посвящённые 80-й годовщине начала Второй мировой войны.