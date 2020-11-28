В ВОЗ призвали не ждать скорого окончания пандемии

https://static.news.ru/photo/fbbb5860-32e3-11eb-8049-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ближайшее месяцы не стоит ожидать окончания пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По её словам, необходимо пройти долгий путь до того момента, когда пандемия действительно закончится. Вуйнович подчёркивает, что нужно научиться жить с вирусом, а не позволять ему управлять нашей жизнью.

[Пандемия закончится], когда будет достаточный уровень иммунитета, используя вакцину, которая, мы надеемся, в какое-то время будет доступна. Когда будем адаптировать свое поведение к тому [пониманию], что вирус находится в популяции, он не намерен никуда уходить, он останется здесь, как и другие вирусы, - цитирует Вуйнович ТАСС.

Представитель ВОЗ отмечает, что окончание пандемии точно не является вопросом нескольких месяцев, однако призывает граждан идти к этому. Она обратила внимание, что ещё весной стало ясно, что с коронавирусом можно бороться - значит, надо продолжать эту борьбу неустанно.

Ранее NEWS.ru писал, что за минувшие сутки в России выявлено 26 338 случаев заболевания COVID-19. Третий день подряд суточная заболеваемость в нашей стране постепенно снижается.