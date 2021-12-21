В Свердловской области отменят QR-коды на новогодние праздники

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев намерен отменить региональное требование о предъявлении QR-кодов для входа в торговые центры и магазины с 22 декабря 2021-го по 20 января 2022 года. В своём Instagram он отметил, что из-за ограничений в предновогодний период страдает бизнес, а россиянам необходимо купить подарки к празднику.

Взвесив все за и против, я решил, что с 22 декабря по 20 января при входе в ТРЦ и в магазины, расположенные в них, не нужно будет предъявлять код, — написал губернатор.

Он также отметил, что в этот период кафе и рестораны снова смогут работать в ночное время, но предъявление QR-кодов останется обязательным.

Ранее сообщалось, что власти Свердловской области прорабатывают вопрос введения QR-кодов в общественном транспорте, но конкретное решение на этот счёт пока не принято. Как заявил на брифинге замгубернатора области Павел Креков, представители министерств намерены изучить соответствующий опыт Татарстана, где такая мера уже введена. Поручение о выезде в Татарстан специальной группы, которая рассмотрит практику введения QR-кодов на общественном транспорте и оценит её успешность, было дано на заседании оперативного штаба.