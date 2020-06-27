В СПЧ заявили о соответствии избирательных участков санитарным требованиям

https://static.news.ru/photo/7a0d9224-b88b-11ea-bc18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что избирательные участки для общероссийского голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ отвечают требованиям эпидемиологической безопасности.

Об этом он сказал на брифинге в ситуационном центре Общественной палаты РФ по наблюдению за голосованием. По его словам, участие в голосовании можно сравнить с посещением магазина.

Как вы помните, даже в разгар эпидемии можно было выходить и посещать магазины. У нас в стране в магазин ходит примерно 70 млн человек. На сегодня за два дня проголосовал 21 млн человек, — заявил Фадеев.

Он отметил, что на участках соблюдаются требования санитарной безопасности, люди очень ответственно относятся к этому вопросу. Это, по его мнению, делает избирательные участки одними из самых безопасных общественных мест, передаёт «Интерфакс».

Это позволяет делать вывод, что никак голосование не может не то что всплеск заболеваемости устроить, но, я полагаю, что это в сегодняшних условиях одно из самых безопасных мест, — сказал Фадеев.

Ранее NEWS.ru писал о том, что тестирование на коронавирус дало положительный результат у 50 членов избирательных комиссий Ставропольского края.