В Совфеде рассказали, на сколько вырастут пенсии после индексации

Предложенная президентом индексация пенсий, скорее всего, будет проведена задним числом, с 1 января 2022 года, заявила РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Сам закон об индексации пенсий, по её словам, может быть принят до конца января на первых же заседаниях Госдумы и Совета Федерации.

Бибикова также напомнила , что речь о соответствующем поручении президента по индексации пенсий шла в прошлом году при принятии бюджета на 2022 год и на плановый период до 2024 года. По её оценке, после индексации пенсии вырастут в среднем на 1400 рублей.

Скорее всего, эта индексация будет с 1 января, мы на это надеемся. По существующему закону индексация пенсий проводится с 1 января, — сказала сенатор.

Ранее президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — на 8,6%. Об этом он заявил на совещании с членами правительства, отметив, что принятые ранее решения не позволят людям покрыть расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года.

Ранее об индексации пенсий из-за повышенной инфляции заявил кандидат экономических наук Евгений Иванов. По его словам, компенсация итогового роста цен может произойти посредством единовременных или частичных выплат, и к этому вопросу необходимо подойти грамотно, поняв, что будет более приемлемо для людей.