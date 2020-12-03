В Совфеде рассказали о предоставлении сенаторам вакцин от COVID-19

https://static.news.ru/photo/51d567e6-3563-11eb-a89d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцинация сенаторов уже стартовала в Совете Федерации, в процедуре используется как «Спутник V», так и «ЭпиВакКорона», заявил председатель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.

Вакцинация уже начата, есть возможность сделать прививку как «Спутника V», так и «ЭпиВакКороны», — отметил Тимченко, слова которого приводит РИА Новости.

Он также добавил, что вакцинация проводится в двух ведомственных поликлиниках рядом со зданием Совфеда. На сегодняшний день привиться захотели 86 сенаторов, однако ряд из них имеют противопоказания. В данном случае требуется соответствующее письменное заявление.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори. Еврокомиссия обещает максимально быстро принять все необходимые решения для допуска проверенных в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) вакцин от коронавирусной инфекции на рынок ЕС.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы в целях тестирования механизма массовой вакцинации с 4 декабря откроют электронную запись на прививку от коронавируса. Воспользоваться услугой смогут работники образования, здравоохранения и сотрудники городских социальных служб.

Инициатива согласована с правительством РФ. С 5 декабря начнётся работа прививочных пунктов.