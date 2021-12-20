В Совфеде поддержали введение выходного дня 31 декабря

Установление 31 декабря выходного дня на постоянной основе имеет смысл, поскольку в этот день большинство граждан практически не работают, считает заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов, передаёт «Лента.ру». Так он прокомментировал соответствующее предложение депутата Госдумы Дениса Кравченко.

Этот вопрос поднимается каждый год. Мне кажется, что 31 декабря должно быть выходным днём, потому что фактически, давайте будем честны, мало кто активно работает в этот день, — сказал Абрамов.

Он добавил, что Совет Федерации мог бы успеть одобрить введение закона о дополнительном выходном дне на пленарном заседании 24 декабря в случае голосования Госдумы за данную инициативу. Абрамов напомнил, что сейчас право объявлять выходной день 31 декабря есть у региональных властей. Однако, по его мнению, это должно быть закреплено на федеральном уровне.

Зачем людей обременять, особенно хозяек, которые готовят на стол, готовятся к празднику, хотят выглядеть хорошо? — подчеркнул сенатор.

Ранее сделать 31 декабря выходным днём на постоянной основе предложил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. По его мнению, в этот день россияне готовятся встречать Новый год и им сложно сосредоточиться на работе. Кроме того, парламентарий уверен, что выходными должны быть 1 и 2 января.