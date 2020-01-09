https://static.news.ru/photo/9378fd74-32ea-11ea-8727-fa163e074e61_660.jpg Александр Бастрыкин Фото: sledcomru/facebook.com

По распоряжению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина 25 декабря 2019 года создана рабочая группа для проработки вопроса возможной ликвидации транспортных подразделений комитета.

Проводить проверку и анализ служебной деятельности следственных управлений на транспорте. Представлять предложения по вопросу целесообразности дальнейшего функционирования следственных управлений на транспорте СК в системе Следственного комитета, — цитирует URA.RU текст распоряжения.

Доклад о целесообразности дальнейшего существования транспортного управления в СК должен быть представлен Бастрыкину к 14 февраля.

Как писал NEWS.ru, Следственный комитет обнародовал статистику коррупционных преступлений, совершённых в РФ. Среди силовых ведомств лидером стал сам СКР. За 2019 год, по данным Следственного комитета, среди 6468 уголовных дел преобладают такие преступления, как мошенничество, дача и получение взятки, присвоение и растрата. Уточняется, что среди обвиняемых 752 сотрудника МВД России, 181 сотрудник ФСИН России, 84 сотрудника ФССП России, 34 сотрудника ФТС России, 51 сотрудник МЧС России, 9 сотрудников прокуратуры, 476 представителей органов местного самоуправления.