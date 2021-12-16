В Северной Осетии проверят данные о подделке режиссёром подписи Михалкова

Власти Северной Осетии проверяют информацию о том, что кинорежиссёр Аким Салбиев якобы подделал подпись председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова ради премий главы региона. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Мы не делаем преждевременных выводов. Вся информация, появившаяся в СМИ, требует тщательной проверки. Для этого в адрес руководства Союза кинематографистов России республика направила соответствующий запрос, — цитирует агентство сообщение.

Накануне, во время XI съезда Cоюза кинематографистов России Михалков заявил, что, согласно результатам почерковедческой экспертизы Сaлбиев подделал его подписи для писем к руководству Северной Осетии о получении наград – медали «Во cлаву Осетии» и денежной премии.

Однако Салбиев отверг обвинения в подделке и заявил, что намерен обсудить эту ситуацию с председателем Союза кинематографистов лично. А сам инцидент режиcсёр связывает со своим докладом для съезда Cоюза, в котором он раскритиковал руководство Дома кино. Салбиев заявил, что намерен провести экспертизу, чтобы доказать подлинность подписи.

Никита Сергеевич мог мне отдельно сказать, отвести и предъявить, и я бы объяснился. Я так растерялся на этом съезде, что своё имя мог забыть. Зачем вот этот хайп? Кому он нужен был? — возмущается Салбиев.

Накануне Михалков был переизбран на пост председателя Союза кинематографистов России. За его кандидатуру высказалось большинство членов XI съезда организации.