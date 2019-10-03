https://static.news.ru/photo/c0b71834-e605-11e9-8401-fa163e074e61_660.jpg Пётр Толстой Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Интернете появилось видео, на котором показан момент, когда неизвестный активист попытался сорвать выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого во время дебатов по протестам в Москве.

Неизвестный начал кричать о том, что Россия является террористическим государством, прерывая главу российской делегации.

Ранее ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее без каких-либо санкций. Таким образом, делегация РФ вернулась к работе в ПАСЕ с полным набором полномочий.

Как писал News.ru, Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Украина сформировали группу «Балтик плюс» в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Главной задачей группы станет критика «агрессивных действий» России.