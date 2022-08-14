В семье девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой ожидают пополнение

Фото: Социальные сети

Евгений Тепляков

Отец девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой Евгений сообщил, что в семье ожидают пополнение, ведь его жена Наталия беременна. После этого он опубликовал в своем ЖЖ пост, в котором указал реквизиты для перевода материальной поддержки семье и на детское питание.

Мы взвесили детей и делимся результатами: 35.7, 34, 22.5, 20.1, 19, 15.1 и Тесей спит. Коты весят 4 и 6.3. Котов взвешивать тяжелее, погрешность больше. Папа весит хорошо — за 130, под 140. Мама беременна, — написал Тепляков.

Глава семейства не уточнил ни пол ребенка, ни срок, на котором находится супруга. Малыш станет восьмым в семье Тепляковых.

Ранее СМИ сообщали, что Алиса не смогла поступить в университет «Синергия» на бюджет, однако продолжает участвовать в конкурсе на платное обучение. В конце июля учебное заведение заявило, что намеревается подать в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на Евгения. Причиной этого стало то, что отец вундеркиндов распространял ложные сведения о приёме его дочери и сына в университет.

Ранее сообщалось, что представителей «Синергии» смущает возраст абитуриентки Тепляковой, поскольку в рамках учебной программы ей придется пройти практику в школе. По их мнению, ребёнок в роли учителя — это нонсенс.