В Санкт-Петербурге из-за коронавируса начнут дезинфицировать дороги

https://static.news.ru/photo/043af768-7825-11ea-8ac8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга принял решение дезинфицировать дороги в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Работы начнутся 7 апреля.

Подрядным организациям предстоит проводить их ежедневно, передаёт РИА Новости.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора рабочие станут использовать раствор гипохлорита натрия 0,06%. В такой концентрации средство не представляет опасности для людей, животных и растений, однако позволяет улучшить санитарную обстановку в городе, заверили в комитете.

Ранее в Санкт-Петербурге начали проводить обработку остановок общественного транспорта. В первую очередь дезинфицируют павильоны ожидания вблизи станций метрополитена и пересадочные пункты, которые обслуживают несколько маршрутов или видов общественного транспорта.

Как писал NEWS.ru, в московских жилых домах дезинфекцию подъездов, включая лестничные клетки, будут проводить не реже одного раза в сутки. Соответствующее предписание сделало столичное управление Роспотребнадзора.