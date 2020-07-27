В Санкт-Петербурге День ВДВ может состояться с купаниями в фонтанах

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День ВДВ в Санкт-Петербурге может пройти в 2020 году с купаниями в фонтанах города. Как уточнили в Водоканале, решение по отключению фонтанов пока не принято.

Будем ли мы их (фонтаны. — NEWS.ru) отключать или действовать по ситуации — будет принято позднее, ближе ко 2 августа, — рассказали «Невским новостям» в пресс-службе организации.

Известно, что в 2019 году Водоканал принял решение об усилении контроля за главными фонтанами Петербурга — некоторые из них были отключены с целью обеспечения безопасности жителей и гостей города, а также недопущения порчи фонтанного оборудования.

Ранее NEWS.ru писал, что в парке «Патриот» появился сквер ВДВ. Он посвящён советскому военачальнику, основателю современных ВДВ Василию Маргелову. Там установлен монумент знаменитому генералу-десантнику.