РЖД вернет деньги за билеты мобилизованным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В РЖД вернут средства за неиспользованные билеты мобилизованным гражданам и лицам, которые планировали отправиться вместе с ними в совместную поездку, сообщается на сайте компании. Для возврата средств нужно обратиться в железнодорожную кассу, предъявив документ, удостоверяющий личность, а также повестку или мобилизационное предписание.

Холдинг «РЖД» обеспечивает возможность вернуть деньги за билеты на поезда дальнего следования, в том числе купленные по «невозвратному» тарифу, всем мобилизованным гражданам. Возврат денежных средств будет осуществляться без удержание дополнительных сборов и плат, — сказано в сообщении.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» объявила о возврате денег за билеты гражданам, которые подлежат частичной мобилизации и оформили билеты до 21 сентября. Для этого необходимо обратиться по месту приобретения авиабилета и предъявить любой из документов, подтверждающий право на расторжение договора и возврат денежных средств, включая повестку из военкомата, мобилизационное предписание, а также справки о запрете на выезд с территории региона. Возврата денег могут также потребовать родственники мобилизованного, а также пассажиры, которые следуют с ним совместно, если билет был оформлен одним бронированием.