В Ростуризме рассказали о недостатках курорта Шерегеш

Главная проблема горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области заключается в отсутствии жилплощади для туристов. Также там не хватает обустроенных общественных пространств и проложенных туристических маршрутов, заявила «Царьграду» руководитель федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Я бы, конечно, сосредоточилась в первую очередь над обустройством общественных пространств на самом курорте и развитием качественного современного номерного фонда, потому что от этого будет зависеть соотношение цены — качества, но на это нужно время, — высказалась Догузова.

Она подчеркнула, что на строительство одной гостиницы уходит примерно два-три года. В связи с этим Догузова посоветовала местным предпринимателям обновить свои отели по программе льготного кредитования, которое выдаётся на реновацию гостиниц.

Однако, добавила Догузова, можно сейчас в достаточно короткий срок обустроить общественные пространства под нужды туристов и проложить маршруты и пешеходные дорожки для удобства посетителей Шерегеша.

Ранее стало известно, что в Крыму планируют построить горнолыжный курорт на горе Чатыр-Даг. В регионе это не так просто сделать из-за отсутствия перепадов высоты на склонах гор.