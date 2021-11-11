В Крыму на горе Чатыр-Даг захотели построить горнолыжный курорт

Глава Минкурортов Крыма Вадим Волченко сообщил, что на крымской горе Чатыр-Даг могут построить горнолыжный курорт, так как в этом заинтересованы инвесторы. Об этом пишет «МК в Крыму».

Это прорабатывается сейчас правительством, есть интерес у инвесторов, — подчеркнул министр.

Он отметил, что раньше курорт планировалось построить на горе Ай-Петри, однако это оказалось невозможным из-за карстовых пород, которые не позволяют задерживать воду и снег. При этом чиновник подчеркнул, что строительство горнолыжных курортов в Крыму «не такая простая история» из-за невозможности построить спортивные трассы. Всему виной — отсутствие перепадов высоты, пояснил Волченко.

Ранее Украине предложили открыть своё консульство в Крыму. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал Киев уйти от политики санкций и признать полуостров российским.