Украине следует уйти от политики санкций, признать Крым частью России и открыть на полуострове своё представительство. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, Киев должен взять пример с Никарагуа, которая открыла в ноябре 2020 года в Крыму своё консульство.

К бредовым санкциям мы уже привыкли. Это контрпродуктивно. Пора уже киевским властям уяснить, что никакие санкции не способны напугать крымчан и затормозить развитие полуострова. Поэтому разумно уйти от политики санкций и в рамках развития российско-украинских отношений признать полуостров частью России и открыть своё представительство, — сказал Гемпель.

Как ранее стало известно, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил принять ограничительные меры против лиц, открывших на полуострове диппредставительство Никарагуа.

Крым вошёл в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчёркивала, что процедура голосования прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев не признаёт итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

Никарагуа одной из первых стран признала итоги крымского референдума в 2014 году и считает полуостров российской территорией. 10 ноября 2020 года в Симферополе было открыто почётное консульство этой центральноамериканской республики.