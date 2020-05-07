В Ростуризме предложили восстанавливать отрасль с санаториев и апарт-отелей

https://static.news.ru/photo/d2438d0c-905b-11ea-b9e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsin/Global Look Press

Возобновление работы туристической отрасли в России целесообразно начать с апарт-отелей и санаторно-курортного комплекса. Такое мнение высказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Необходимость первоочередного открытия апарт-отелей она объяснила наличием выделенных кухонь, что позволит постояльцам не спускаться в общий ресторан и не контактировать с другими отдыхающими.

Что касается санаториев, то они, по словам Догузовой, зачастую имеют медицинские лицензии. Это даст возможность в целом повысить здоровье россиян.

Вместе с тем, отметила она, это не окончательный перечень.

Можно было бы, наверное, говорить на первом этапе о том, чтобы запустить отели с коттеджным отдельным размещением, — предположила глава Ростуризма в эфире телеканала «Россия 24».

Она подчеркнула, что конкретный список следует формировать исходя из специфики и эпидемической обстановки в регионах.

Тем временем, как писал NEWS.ru, представители зарубежных курортов в программе восстановления отрасли стараются учитывать внутренние страхи путешественников, которые не исчезнут одномоментно со снятием ограничений. Среди дополнительных защитных мер для туристов отельеры рассматривают онлайн-регистрацию гостей, возможность отказаться от обслуживания номеров, а также увеличение времени для приёма пищи, чтобы уменьшить число людей в столовых и ресторанах.