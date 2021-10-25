В России зафиксировали рост нападений по мотивам ксенофобии

За восемь месяцев 2021 года в России отмечается рост нападений на людей по мотивам ксенофобии. Об этом заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод, выступая на круглом столе «Предупреждение агрессивной ксенофобии и радикального национализма в России», передаёт издание «Национальный акцент».

По словам Брода, речь не идёт о массовости данного вида насилия, однако тенденция настораживает . Так, с января по август 2021 года в России было зафиксировано 17 преступлений на почве ксенофобии, в то время как за аналогичный период прошлого года их было лишь семь. Увеличилось и количество пострадавших — с восьми в прошлом году до 19 в 2021-м.

Правозащитник отметил возросшее число актов вандализма по мотивам нетерпимости. За весь 2020 год таких случаев насчитывалось 23, а в 2021-м их уже 19. Инциденты фиксируются в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Новосибирской и Тульской областях. Брод также указал на массовые силовые конфликты представителей разных этнических групп.

Он обратил внимание на случаи бытовой ксенофобии, в частности, при сдаче недвижимости в аренду. Брод привёл результаты исследования, согласно которым 17% жителей Москвы и Санкт-Петербурга согласны сдавать квартиры только арендаторам славянской внешности. 29% опрошенных заявили, что не хотели бы сдавать жильё гражданам других стран.

Ранее президент России Владимир Путин в обращении к конференции «Нюрнбергский процесс. Судьба и роль блокадного Ленинграда» призвал противостоять экстремизму, ксенофобии и национальной нетерпимости. Он подчеркнул, что советский народ разгромил нацизм благодаря единству и невиданной силе духа.