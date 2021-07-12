Путин призвал не забывать выводы Нюрнбергского трибунала

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Международной научно-практической конференции «Нюрнбергский процесс. Судьба и роль блокадного Ленинграда». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент напомнил , что блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года, и подчеркнул страдания, испытанные во время Великой Отечественной войны советским народом, который прошел «жертвенный, героический путь и благодаря своему единству и невиданной силе духа разгромил нацизм». Путин отметил, что память об этом великом подвиге и уроках прошлого является общим долгом, призывая быть бдительными и противостоять экстремизму, ксенофобии и национальной нетерпимости.

Мы всегда будем чтить стойкость жителей осаждённого, но непокорённого Ленинграда, делать всё от нас зависящее, чтобы выводы Нюрнбергского трибунала не подвергались забвению и чтобы трагедия Второй мировой войны никогда не повторилась, — говорится в послании Путина.

Конференция «Нюрнбергский процесс. Судьба и роль блокадного Ленинграда» организована Музеем обороны и блокады Ленинграда при поддержке правительства Санкт-Петербурга, главного управления Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Информационного центра ООН в России. На конференции 23-25 сентября обсудят актуальность уроков и итогов мировых общественно-политических процессов в рамках Нюрнбергского трибунала, блокаду Ленинграда, а также важность судебного процесса в сохранении исторической правды о преступлениях нацистов. Основной задачей конференции, по словам организаторов, будет подтверждение актуальности норм международного уголовного права и правосудия, заложенных в ходе процесса и сохранение исторической памяти о нём.

Ранее замминистра обороны Андрей Картаполов посетил съёмочную площадку фильма режиссёра Николая Лебедева «Нюрнберг», после чего заявил, что кинолента напомнит всем о решающей роли СССР в победе над нацизмом. Он подчеркнул, что Нюрнбергский процесс юридически закрепил в документах решающую роль Советского Союза, о чём, по его словам, сейчас забывают партнёры России.