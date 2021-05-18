В России за сутки заразились коронавирусом 8,1 тысячи человек

https://static.news.ru/photo/e31c0178-b7b9-11eb-908f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в России выявлено 8183 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией.

Из больниц по выздоровлении выписаны 8972 пациента. Количество умерших за сутки составило 364 человека.

За всё время пандемии в России заразились более 4,9 млн человек. Из них к настоящему моменту выздоровели свыше 4,5 млн человек, а жертвами инфекции стали 116,5 тысячи жителей страны.

Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье сохраняют лидирующие позиции по уровню заболеваемости, а самые низкие показатели по-прежнему в Ненецком и Чукотском автономных округах и Еврейской автономной области.

В общей сложности в России проведено более 134 млн тестов на COVID-19, из них 213 тысячи — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаётся 505 787 человек.

Ранее вирусолог НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что приход в Россию третьей волны коронавируса зависит от поведения её жителей. По его словам, если люди будут пренебрегать средствами защиты и отказываться от вакцинации, распространение инфекции будет нарастать, несмотря на лето.