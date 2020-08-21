В России за сутки выявили 4 921 новый случай заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/2400b062-e44d-11ea-ad47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

За прошедшие 24 часа на территории России специалисты выявили 4 921 новый случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 22 августа сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Отмечается, что у 1238 новых заболевших (25,2% от общего числа) болезнь проходит без клинических проявлений. Как сообщили в оперштабе, с начала пандемии в России коронавирусом заразились 951 897 человек. Также сообщается, что за прошедшие сутки в стране скончался 121 пациент с ранее диагностированным COVID-19. В целом жертвами пандемии стали 16 310 россиян.

За прошедший день из российских больниц по выздоровлении были выписаны 6147 человек. С начала пандемии в России с недугом справились 767 477 граждан страны.

Как передавал NEWS.ru, последние 24 часа в российской столице коронавирус подтвердился у 687 человек. Общее число выявленных случаев в Москве на данный момент составляет 256 513.

Об этом сообщает оперштаб по противодействию COVID-19. По его данным, за минувшие сутки 1094 пациента с подтверждённым коронавирусом успешно завершили лечение и выписались из больниц. Всего в Москве с начала пандемии выздоровели 203 821 такой пациент.