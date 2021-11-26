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В России за сутки выявили 33 548 новых случаев заражения COVID-19

12:13, 28 ноября 2021
В России за сутки выявили 33 548 новых случаев заражения COVID-19 Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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За минувшие сутки в России выявлены 33 548 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 1224 человека, выздоровели 30 646. В общей сложности с начала пандемии в стране заразились более 9,57 миллиона человек. В настоящее время в России продолжают лечение 1 029 507 человек, сообщается на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Традиционно больше всего заболевших за 24 часа выявлено в Москве — 3086. Следом идут Санкт-Петербург (2072) и Московская область (2046).

Число выздоровевших с начала пандемии достигло 8 268 111 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 86,4% от общего числа заразившихся.

В настоящий момент полную вакцинацию в России прошли 60,795 млн человек. Коллективный иммунитет составляет 51,8%.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что беззащитными перед инфекциями людей сделали антибиотики и возможность отказа от прививок. Он подчеркнул, что сейчас человечество противостоит не «старым, наивным бактериям», которые «падают замертво при одном виде пенициллина», а «монстрам, которым закусить антибиотиком только в радость».

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