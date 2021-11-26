В России за сутки выявили 33 548 новых случаев заражения COVID-19

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Руководитель УФССП России по Ленинградской области Глеб Абатуров прибыл со спецназом в гатчинское подразделение ведомства и допросил подчинённую, которая находится на четвёртом месяце беременности. Женщину заподозрили в сговоре с заинтересованным лицом при взыскании восьми миллионов рублей. Из отделения её отпустили в три часа ночи, пишет 47news.

Гатчинские приставы занимают два этажа в здании на улице Карла Маркса. Уже после девяти вечера туда забежали с десяток человек группы быстрого реагирования УФССП. Балаклавы, автоматы, всё как полагается, —...