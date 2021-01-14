В России за сутки выявили 24 715 заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8217f6e4-570a-11eb-a460-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 24 715 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в России с начала пандемии достигло 3 520 531.

По данным оперштаба по борьбе с пандемией, количество активных случаев составляет 546 356.

Число выздоровевших за минувшие 24 часа увеличилось на 27 636 человек — до 2 909 680. Жертвами COVID-19 стали 555, всего зарегистрировано 64 495 летальных исходов.

Москва, где за прошедшие сутки выявили 5534 заболевших коронавирусом, остаётся на первом месте по заболеваемости. Следом идут Санкт-Петербург — 3094 новых случаев (всего 290 908) и Подмосковье — 1361 заражённый (всего 174 620).

Как писал NEWS.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что говорить о конкретных сроках, когда может завершиться пандемия коронавируса, не представляется возможным. Тем не менее текущая ситуация в полной мере понятна специалистам. Она также отметила, что в стране фиксируется стабилизация ситуации с COVID-19. В частности, по её словам, число госпитализируемых пациентов с коронавирусом в первые 10 дней 2021 года сократилось на 16%.