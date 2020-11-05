В России за сутки 292 человека скончались от коронавируса

https://static.news.ru/photo/05fac100-1f3c-11eb-8b2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

По данным на утро 5 ноября, за минувшие сутки в России 292 человека скончались от коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Суточная смертность снизилась по сравнению с предыдущим днём. Накануне за 24 часа было зафиксировано 389 летальных случаев по стране.

В общей сложности за время пандемии, которая была объявлена в марте, в России жертвами коронавирусной инфекции стало 29 509 человек. Из них наибольшее количество летальных случаев пришлось на Москву — 7071.

Ранее, как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об обострении ситуации с коронавирусом в столице в начале этой недели. По его словам, это можно проследить по числу новых случаев заражения.