В России выявили ещё 10 102 случая заболевания коронавирусом

Российские врачи за последние сутки зарегистрировали 10 102 случая коронавируса нового типа в 83 регионах.
Из них 4961 (49,1%) случай выявлен у контактных лиц, не имевших клинических проявлений болезни. В общей сложности на территории страны зарегистрировано 155 370 заболевших в 85 регионах.
Также за сутки жертвами COVID-19 стали 95 человек. За весь период погиб 1451 человек.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве за минувшие сутки от коронавируса вылечились ещё 297 пациентов. Таким образом, общее число выздоровевших в столице достигло 7870.
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