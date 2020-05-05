Общество

В России выявили ещё 10 102 случая заболевания коронавирусом

10:40, 05 мая 2020 83
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Российские врачи за последние сутки зарегистрировали 10 102 случая коронавируса нового типа в 83 регионах.

Из них 4961 (49,1%) случай выявлен у контактных лиц, не имевших клинических проявлений болезни. В общей сложности на территории страны зарегистрировано 155 370 заболевших в 85 регионах.

Также за сутки жертвами COVID-19 стали 95 человек. За весь период погиб 1451 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве за минувшие сутки от коронавируса вылечились ещё 297 пациентов. Таким образом, общее число выздоровевших в столице достигло 7870.

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