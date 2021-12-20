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В России выявили минимум заражений COVID-19 с начала октября

11:37, 20 декабря 2021
В России выявили минимум заражений COVID-19 с начала октября Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press
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В России выявили 27 022 случая заражения коронавирусом за сутки, это минимальный показатель с 6 октября. В относительном выражении прирост заболевших составил 0,26%, приводит данные оперштаб по борьбе с распространением коронавируса. За 24 часа от инфекции скончались 1019 человек, полностью выздоровели — 30 059.

Наибольшее количество заболевших официально выявлено в Москве. Там заразились 2630 человек, это на 383 пациента меньше, чем днём ранее. В Санкт-Петербурге выявлено 1958 заражений, в Московской области — 1935.

За весь период пандемии в стране было выявлено 10 241 812 случаев заражения, 9 014 980 человек полностью выздоровели, 298 222 скончались.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что пациент с коронавирусом может умереть на третьей неделе болезни. Специалист считает, что ожидать от «омикрона» высокой смертности вряд ли стоит.

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