В России выявили минимум заражений COVID-19 с начала октября

В России выявили 27 022 случая заражения коронавирусом за сутки, это минимальный показатель с 6 октября. В относительном выражении прирост заболевших составил 0,26%, приводит данные оперштаб по борьбе с распространением коронавируса. За 24 часа от инфекции скончались 1019 человек, полностью выздоровели — 30 059.

Наибольшее количество заболевших официально выявлено в Москве. Там заразились 2630 человек, это на 383 пациента меньше, чем днём ранее. В Санкт-Петербурге выявлено 1958 заражений, в Московской области — 1935.

За весь период пандемии в стране было выявлено 10 241 812 случаев заражения, 9 014 980 человек полностью выздоровели, 298 222 скончались.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что пациент с коронавирусом может умереть на третьей неделе болезни. Специалист считает, что ожидать от «омикрона» высокой смертности вряд ли стоит.