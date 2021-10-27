В России впервые зафиксировано более 40 тысяч заражений COVID за сутки

В России установлен новый антирекорд по числу заражений коронавирусом — за минувшие сутки выявлено 40 096 новых случаев. Всего с начала пандемии в стране заразились около 8,4 млн человек, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Кроме того, в очередной раз обновился максимум по количеству летальных исходов. За последние 24 часа скончались 1159 человек. Общее число жертв инфекции на сегодняшний день составляет 235 057 человек.

Из больниц по выздоровлению за сутки выписаны 29 318 пациентов. Всего с начала пандемии вылечились более 7,2 млн россиян. Под наблюдением медиков в настоящее время остаются 1,9 млн человек.

В Москве за минувшие сутки зафиксировано 8440 новых случаев заражения коронавирусом и 95 летальных исходов. Выздоровели от COVID-19 5232 жителя мегаполиса.

Новые антирекорды по количеству заразившихся зафиксированы в Кузбассе — 289 случаев и в Крыму — 681 случай.

Ранее иммунолог-аллерголог Андрей Продеус предупредил, что Россию ожидают «бесконечные волны» коронавируса, если граждане не осознают необходимости прививаться. В центре имени Гамалеи отметили, что необходимо стремиться к достижению коллективного иммунитета на уровне 80-85%.