В России создадут единую цифровую платформу для поддержки граждан

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило программу цифровой трансформации в социальной сфере. В её рамках предстоит реализовать четыре проекта по поддержке граждан с целью улучшения качества жизни. Его слова приводит ТАСС.

Главная задача — усовершенствовать систему социального обеспечения и трудовых отношений за счёт использования искусственного интеллекта, технологий анализа и обработки больших данных, — сказал министр.

Он отметил, что нужно сделать помощь от государства более адресной и позволить россиянам получать её без лишней волокиты. В частности, в правительстве намерены предоставлять меры соцподдержки без обращений граждан.

Предполагается, что помощь будет предоставляться с использованием принципов социального казначейства. Таким образом населению страны не придётся предоставлять какие-либо бумаги и справки.

Кроме того, граждане смогут получить всю необходимую информацию о полагающихся им мерах поддержки через Единый контакт-центр взаимодействия. Электронный кадровый документооборот позволит работодателям упростить кадровые вопросы и даст новые возможности для развития дистанционной занятости.

Ранее депутаты Госдумы подготовили законопроект, согласно которому ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны предлагается компенсировать квартплату в полном объёме. Речь идёт не только о возмещении платы за содержание жилья, но и за коммунальные услуги, а также капремонт.