В России создадут единую цифровую платформу для поддержки граждан
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
11:27, 08 ноября 2021
Михаил МишустинФото: government.ru
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило программу цифровой трансформации в социальной сфере. В её рамках предстоит реализовать четыре проекта по поддержке граждан с целью улучшения качества жизни. Его слова приводит ТАСС.
Главная задача — усовершенствовать систему социального обеспечения и трудовых отношений за счёт использования искусственного интеллекта, технологий анализа и обработки больших данных, — сказал министр.
Он отметил, что нужно сделать помощь от государства более адресной и позволить россиянам получать её без лишней волокиты. В частности, в правительстве намерены предоставлять меры соцподдержки без обращений граждан.
Предполагается, что помощь будет предоставляться с использованием принципов социального казначейства. Таким образом населению страны не придётся предоставлять какие-либо бумаги и справки.
Кроме того, граждане смогут получить всю необходимую информацию о полагающихся им мерах поддержки через Единый контакт-центр взаимодействия. Электронный кадровый документооборот позволит работодателям упростить кадровые вопросы и даст новые возможности для развития дистанционной занятости.
Ранее депутаты Госдумы подготовили законопроект, согласно которому ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны предлагается компенсировать квартплату в полном объёме. Речь идёт не только о возмещении платы за содержание жилья, но и за коммунальные услуги, а также капремонт.