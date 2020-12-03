В России сократят срок выдачи результатов тестов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/7266a02c-3597-11eb-87c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Срок выдачи результатов тестов на коронавирус планируется сократить до 24 часов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Следующий этап — сократить срок выдачи результатов до 24 часов, а далее сократить ещё, — сказала руководитель ведомства в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с участием президента России Владимира Путина заявила, что граждане высказывают недовольство слишком долгими сроками получения результатов на коронавирус. Заместитель председателя правительства сообщила, что была осуществлена оптимизация исследований. Путин заметил, что нормативный срок получения результатов анализов действительно слишком долгий.

Также стало известно, что Роспотребнадзор с 21 ноября запустил горячую линию для жалоб граждан на задержку получения результатов тестов на коронавирус, о которых они должны быть уведомлены в течение 48 часов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, санитарные правила федеральные распространяются на все субъекты РФ и на все организации, независимо от формы собственности. Чтобы их проконтролировать, ведомство запускает работу горячей линии для того, чтобы каждый, кто не получил результат, мог туда обратиться и пожаловаться, писал NEWS.ru.