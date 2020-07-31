В России сократились сроки утверждения генпланов территорий

https://static.news.ru/photo/5a6c1188-d34e-11ea-887e-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA Earth/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого упрощается процесс согласования и утверждения проектов территориального планирования муниципальных образований. В частности, сокращаются сроки утверждения генеральных планов территорий, соответствующий документ представлен на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон уточняет основные понятия, полномочия органов государственной власти в области градостроительной деятельности, а также перечень оснований для подготовки документов территориального планирования РФ.

Теперь глава местной администрации поселения должен принять решение о создании согласительной комиссии за 15 дней (ранее 30 дней). В свою очередь период работы комиссии сокращается до 2 месяцев (ранее 3 месяца), следует из документа.

Среди прочего дополняется перечень объектов, для которых разрабатываемая проектная документация и результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой документации, подлежат госэкспертизе. Так, в него включаются «объекты, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях двух и более субъектов РФ».

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин подписал закон, согласно которому на законодательном уровне закрепляются различные категории инвесторов, соответствующий документ представлен на официальном интернет-портале правовой информации.