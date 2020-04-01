https://static.news.ru/photo/a2601512-7402-11ea-a328-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума разрешила дистанционно продавать в РФ рецептурные лекарства в условиях чрезвычайной ситуации. Соответствующий закон принят 1 апреля.

В условиях ЧС, а также при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, правительство наделили правом установить временный порядок дистанционной торговли отдельными рецептурными лекарственными препаратами, передаёт ТАСС.

Уточняется, что таким правом кабмин может воспользоваться до конца 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что в Совете Федерации 31 марта прошло внеочередное планерное заседание, в ходе которого был одобрен законопроект о введении штрафов за продажу лекарственных средств по завышенным ценам. Согласно правовой норме, указанное нарушение будет караться денежным взысканием в размере до 500 тысяч рублей для должностных лиц. Индивидуальные предприниматели и юридические лица будут оштрафованы на двукратную выручку, полученную за весь период продаж лекарств по завышенным ценам. Составлением протоколов по соответствующим правонарушениям будут заниматься сотрудники ФАС и Росздравнадзора.

По состоянию на 1 апреля в мире более 859 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 42 тысяч умерли, более 178 тысяч выписаны из больниц. В России — 2777 случаев коронавирусной инфекции, 190 человек выписаны из больницы, 24 умерли. Из них на Москву приходится 1880 случаев, более 100 человек выписаны из больницы.