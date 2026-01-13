В России призвали запретить неоязыческие практики под видом православия

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в беседе с LIFE.ru предложил законодательно запретить неоязыческие практики, маскирующиеся под православные мероприятия. По его словам, на самом деле это явление не имеет ничего общего с русскими традициями и историей.

Подобные практики, маскирующиеся под культурные события, должны быть запрещены. Мы не можем позволить, чтобы под видом праздника нам пытались подсунуть идеологическую подделку, опасную для души, особенно для молодых. Необходима работа на законодательном уровне, позволяющая пресекать распространение неоязычества и оккультизма под маской «народных гуляний», — призвал Иванов.

Он также призвал всех россиян быть бдительнее и не участвовать в подобных сборах. По его словам, за подобными праздниками стоят неоязыческие группы, популяризирующие оккультно-магические практики. Парламентарий добавил, что красивые слова о «семейных колядках» и «возрождении исконных обычаев» от организаторов лишь вводят в заблуждение.

Ранее Иванов заявил, что современные псевдодуховные учения, маскирующиеся под психологию и самопомощь, агрессивно продвигаются в общественном поле и нацелены на вытягивание денег. По его словам, речь идет о рецидиве древнего языческого магического мышления, пытающегося подменить подлинную духовную жизнь.