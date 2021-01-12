В России приостановлено оформление единых электронных виз

https://static.news.ru/photo/04949fca-54d4-11eb-ac05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В связи с неблагоприятной ситуацией по COVID-19 Россия приостанавливает оформление единых электронных виз до особого распоряжения кабмина, следует из сообщения пресс-службы консульского департамента МИД РФ.

В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации оформление единых электронных виз приостановлено до особого распоряжения Правительства Российской Федерации, — говорится в сообщении, передаёт «Парламентская газета».

Некоторое время назад президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 1 января 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для краткосрочного въезда иностранцев в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях. Документ будет оформляться на срок до 60 календарных дней. При этом разрешённый срок пребывания в стране не будет превышать 16 суток.

По данным на утро 12 января, за минувшие сутки в России зафиксировано 22 934 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

В общей сложности с начала пандемии в России коронавирусом заболело 3 448 203 человека. 2 825 430 пациентов выздоровело, также зафиксировано 62 804 смертельных случая.

Ранее NEWS.ru писал, что возраст 42% привившихся от коронавируса в Москве в рамках программы вакцинации горожан превышает 60 лет, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что люди этого возраста входят в основную группу риска, так как именно они чаще всего переносят COVID-19 в тяжёлой форме.