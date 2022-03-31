В России придумали, как сократить число бездомных

В России, по разным данным, проживает около 4,5 миллиона бездомных. В прошлом году государство поставило задачу провести учет лиц без определенного места жительства, чтобы они могли получать необходимую адресную помощь и социальную поддержку. Ожидается, что вскоре их регистрация станет доступной через портал госуслуг. Однако опыт последних лет показывает, что без комплексного подхода вопрос бездомных решить не удастся. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает использовать опыт ведущих стран мира в решении этой проблемы.

Недавно было проведено исследование причин бездомности, которое показало, что большинство людей оказываются на улице из-за финансовых трудностей, то есть полного банкротства. Около трети опрошенных бездомных оказались в сложной ситуации из-за неудачной попытки переехать в другой город в поисках работы, еще треть респондентов оказалась на улице из-за потери работы. Бытует мнение, что бездомным нравится такой образ жизни и что это чуть ли не их осознанный выбор. Однако это не так — большинство из них мечтают выбраться из этого положения. Но проблема в том, что каждый прожитый на улице день снижает шансы бездомного на трудоустройство и изменение образа жизни, поскольку нарушается его психическое и физическое здоровье. По этой причине избавиться от этого социального явления без поддержки государства и некоммерческих организаций даже в экономически развитых странах практически невозможно.

Софья Сандурская/АГН «Москва»

Одной из самых успешных стран в вопросе борьбы с бездомностью стала Финляндия. Этой стране единственной в Евросоюзе удалось добиться снизить число людей, живущих на улице, за последние годы. В частности, такого результата удалось добиться благодаря внедрению с 2008 года политики Housing First (HF), то есть «Жилье прежде всего». Идея этой программы заключается в том, чтобы предоставить человеку жилье, не требуя от бездомного избавления от вредных привычек, лечения, образования или трудоустройства. После получения бездомным жилья и личного пространства социальные работники уже пытаются решить проблему, из-за которой человек оказался на улице.

Возникает логичный вопрос о том, где взять столько жилья для нужд бездомных. В Финляндии этим вопросом занимается специальный некоммерческий фонд, в распоряжении которого находятся 18 тысяч квартир в 57 населенных пунктах. Это жилье используется местными органами власти для сдачи в аренду тем, кто находится под прямой угрозой бездомности, и желающим выбраться с улицы. В правительстве страны отмечают, что решение проблемы бездомных важно не только из соображений гуманизма, но также имеет экономический смысл. Так, обретение жилья бездомными снижает расходы на здравоохранение и социальное обеспечение.

Аналогичный опыт имеет и Ирландия, однако в этой стране программа HF направлена в основном на бездомных с психофизическими нарушениями. Государство предоставляет им жилье, чаще в сельской местности, и помогает через соцработников в ресоциализации. Одиноких людей селят в хостелы, семьям могут выделить комнату в общежитии. Бездомных с детьми принимают семейные центры, где им бесплатно предоставляются питание и услуги няни. Главным требованием для пользования временным жильем является активная вовлеченность в решение проблемы, ставшей причиной бездомности.

В Италии проблемой бездомных с помощью программы HF занимаются с 2015 года. Помимо этого, существуют социальные предприятия. Их цель — это приобщить бездомных к труду и обучить их навыкам. Так, например, итальянцы, живущие на улицах Болоньи, могут трудиться от 9 до 25 часов в неделю, в специально созданной для них мастерской, занимаясь сборочными работами и получая минимальное вознаграждение ежедневно.

Софья Сандурская/АГН «Москва»

Сейчас в России ресоциализация бездомных проходит с трудом. Люди без жилья отрезаны от возможности встать на учет по безработице по месту пребывания и получать пособие. Официальное трудоустройство тоже затруднено и возможно в основном благодаря усилиям общественных организаций. Из-за этого бездомные россияне часто оказываются задействованы в неформальном или криминальном секторах экономики.

Автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает в первую очередь создать стимулы по трудоустройству бездомных, не касаясь вопросов регистрации, идентификации, медицинской помощи и других важных аспектов. В частности, Дмитрий Давыдов предлагает разрешить встать на учет в центр занятости в качестве безработного с возможностью получения пособия по безработице всем гражданам и обладателям вида на жительство, у которых отсутствует где-либо регистрация или возможность зарегистрироваться по месту пребывания. Это позволит оказавшимся без работы в другом городе люди получить больше шансов избежать бездомности и трудоустроиться, а бездомные смогут стать на шаг ближе к возвращению к нормальной жизни.

По задумке автора проекта, всем трудоспособным гражданам и обладателям ВНЖ, которые ночуют на улице и в ночлежках не менее 30 дней подряд, при обращении в центр занятости и регистрации их в качестве безработных, необходимо предоставлять жилье сроком на два месяца, но при согласии заявителя на работу по его навыкам, соблюдение правил проживания и прохождение курса реабилитации от алкогольной или наркотической зависимости. Операторами по предоставлению социального жилья по этой программе могут стать аккредитованные некоммерческие организации и частные предприниматели, которые будут получать финансирование от государства при условии соответствия жилья установленным стандартам.

Это позволит работоспособным бездомным получить временный адрес и шанс избавиться от угнетающего статуса лица без определенного места жительства. В долгосрочной перспективе затраты государства на реализацию данных предложений окупятся. Главным эффектом станет улучшение качества и продолжительности жизни для миллионов россиян, столкнувшихся с бездомностью. Дмитрий Давыдов надеется, что государства обратит внимание на эту инициативу и окажет ей законодательную поддержку.