В России понизился коллективный иммунитет к коронавирусу

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Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России снизился до 12,3%, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. К текущему моменту россияне привились первым компонентом вакцины против COVID-19 уже 93,5 млн раз, двумя — почти 89 млн.

Коллективный иммунитет — 12,3%, — говорится в сообщении.

Неделей ранее показатель коллективного иммунитета к коронавирусу в России составлял 14,3%.

Вакцинация от коронавируса по-прежнему идет во всех регионах страны. Специалисты отмечают, что в последнее время рост заболеваемости COVID-19 наблюдается практически на всей территории России. Однако он не носит взрывной характер, как это было в конце 2021 года, заявил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. В Минздраве призывают не отказываться от прививок и по-прежнему относиться к этому вопросу ответственно.